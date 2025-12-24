В Карелии модернизируют сибиреязвенные захоронения

Ветеринарная служба усиливает биологическую безопасность сибиреязвенных скотомогильников в посёлке Ладва Прионежского района.

Республиканский центр ветеринарии заключил государственные контракты на полную реконструкцию ограждений скотомогольников в поселке Ладва Прионежского района и в районе села Михайловское Олонецкого района, сообщает Республиканский центр ветеринарии (Карелия). Финансирование осуществляется за счет целевых средств регионального бюджета.

В результате проведенных работ демонтированы ветхие ограждения и установлено новое бетонное ограждение более двух метров, оснащенное металлическими воротами и предупредительными аншлагами с информацией об опасности.

Сибирская язва — особо опасное инфекционное заболевание, которое поражает сельскохозяйственных и диких животных, а также человека (прим. автора). Его возбудитель — бактерия Bacillus anthracis. Она существует в двух формах: вегатативной (в организме больных животных и людей) и споровой (в почве). Некоторые территории Карелии считаются стационарно неблагополучными, что создает угрозу новых вспышек заболевания. В 2025 году зафиксированы очаги сибирской язвы в таких районах, как Кондопожский, Медвежьегорский, Пудожский и Пряжинский, а также в столице республики.

Мероприятия направлены на обеспечение безопасности сибиреязвенных захоронений, расположенных на территории Карелии.