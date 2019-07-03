В Карелии могут снизить налог на туристические автобусы

Парламент Карелии приступил к работе над законопроектом о снижении транспортного налога на автобусы с мощностью двигателя свыше 200 лошадиных сил, документ направлен на поддержку туристического бизнеса.

Согласно проекту закона, предусматривается снижение ставки транспортного налога для владельцев таких автобусов на 40% при условии, что они "осуществляют деятельность туристических агентств и предоставляют прочие услуги в сфере туризма, и используют транспортные средства для перевозки пассажиров по туристическим маршрутам или экскурсионным маршрутам", говорится в документе.

Авторы законопроекта указывают, что в настоящее время в Карелии ставка транспортного налога на автобусы с мощностью двигателя свыше 200 лошадиных сил составляет 100 рублей за одну лошадиную силу. В Вологодской области она составляет 60 рублей за одну лошадиную силу, в Архангельской области – 66 рублей, в Мурманской области – 48 рублей, в Санкт-Петербурге – 65 рублей.

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