В Карелии могут увеличить количество остановок для поездов дальнего следования

Глава республики Артур Парфенчиков обсудил с руководителем «РЖД» Олегом Белозёровым план развития железнодорожного пассажирского сообщения в регионе.

На маршрутах поездов № 160А/160В «Петрозаводск — Москва», № 350 «Санкт-Петербург — Костомукша» и «Ласточка» «Санкт-Петербург — Сортавала», дублирующих путь следования пригородного поезда «Сортавала — Кузнечное», могут появиться дополнительные остановки. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков в своём телеграм-канале после встречи с руководителем ОАО «РЖД» Олегом Белозёровым в Москве.

— Кроме того, договорились о продолжении реализации нашего совместного проекта «городская электричка». Запущенным в июне новым маршрутом «Ладва — Петрозаводск — Кондопога» воспользовались уже более 130 тысяч пассажиров. Количество станций на маршруте необходимо увеличивать, — отметил губернатор.

Также глава республики поднял вопрос обустройства станции рядом с технопарком «Онежский» в Кондопожском районе, куда ежедневно съезжаются по рабочим делам жители Кондопоги и Петрозаводска.

Напомним, в начале декабря в Минтрансе Карелии появилась информация о возможной отмене нескольких пригородных маршрутов из-за значительного роста расходов на их содержание. Под вопросом оказалась судьба поезда, идущего из Петрозаводска в Свирь и Медвежьегорск, одного из поездов, следующих по маршруту Лодейное Поле — Питкяранта — Сортавала, а также поезда Сортавала — Кузнечное.

На прямой линии глава республики пояснил, что власти отказались от планов по отмене большинства маршрутов, но поезд Сортавала — Кузнечное все же намерены закрыть. По словам Парфенчикова, этот маршрут сейчас невостребован — им пользуются около 30 человек два раза в неделю, а на его сохранение из бюджета потребовалось бы дополнительно 50 миллионов рублей.

Между тем жители посёлка Кузнечное отметили, что этот поезд стал едва ли не единственным доступным для них транспортом. Люди опасаются, что без него они не смогут добираться до работы, поликлиник, банков и других важных объектов.