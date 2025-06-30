В Карелии могут вернуть в оборот старые промплощадки

Глава Карелии Артур Парфенчиков предложил Минпромторгу РФ возвращать в оборот старые промышленные площадки, где уже создана необходимая для предприятий инфраструктура.

Об этом он сообщил по итогам встречи с главой министерства Антоном Алихановым, пишет ТАСС.

«Было мое предложение рассмотреть возможность более эффективного использования наших старых площадей, которые сегодня вышли из промышленного оборота <…>. Важно, чтобы эта земля и мощности, которые готовы к быстрому запуску, не стояли и не приходили в негодность», — сказал Парфенчиков.

Глава Минпромторга РФ Алиханов добавил, что подобные механизмы уже действуют в других сферах, их применение в промышленности могло бы быть эффективным.

«Это тема, которая хорошо достаточно отработана с точки зрения законодательства в сельском хозяйстве. Есть соответствующие штрафы за неиспользование угодий, сельскохозяйственных территорий. В промышленности таких механизмов нет. Может быть, это чуть более сложная тема, но, несомненно, ее можно проработать на уровне законодательства», — сказал он.

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов прибыл в Карелию с рабочим визитом в пятницу. Вместе с руководством республики он посетил ключевые предприятия региона. Среди них — инженерный центр пожарной робототехники «ЭФЭР», «Амкодор-Онего» и «Русский Лесной Альянс».