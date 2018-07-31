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Новости. Общество
09:07, 31 Июля 2018

В Карелии могут возродить прием ягод у населения через заготконторы

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Депутат Госдумы РФ Николай Николаев на Национальном лесном форуме в Петрозаводске выступил с предложением восстановления работы заготконтор для приема дикоросов.

"У нас вот те традиции, которые были много-много лет в стране и вообще в мире, когда люди сдавали грибы-ягоды в заготконторы и так далее - мы видим, что по всей стране, не знаю, как здесь в Карелии… закончили свое существование эти заготконторы. И очень многие к нам обращаются с тем, чтобы изменить законодательство. Чтобы вновь можно было вот эти вот заготконторы развивать, чтобы люди могли зарабатывать деньги", - сказал Николаев.

Также Николаев заявил о вероятности возрождения потребкооперации в отрасли сбора дикоросов.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Leopol'd
2018-07-31 10:12:29
Похоже, что депутат озаботился наличием ягод/грибов в думском буфете. А чтобы не тратить личные деньги, решил протолкнуть идею государственных, заготовительных контор. Иначе бы знал, что ягоды в сезон давно и успешно закупают.
Joker
2018-07-31 09:32:46
Как же далеки они от народа... У нас, в Суоярвском районе, каждый год, в сезон, работают эти заготовительные конторы-как официальные, так и не официальные ))) Никаких проблем по сдаче дикоросов нет, лишь бы были в лесу грибы и ягоды ))) Да и леса вокруг всё меньше и меньше... Лесные форумы надо проводить не в столицах, а в лесных районах, например в Суоярвском, чтобы людей послушать.
однозначно
2018-07-31 09:28:50
В цивилизованных странах выращивают клюкву в промышленных масштабах. Самобытные в 21-м веке бродят по лесу в поисках пропитания и гордятся своим величием
Гость
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