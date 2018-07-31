В Карелии могут возродить прием ягод у населения через заготконторы

Депутат Госдумы РФ Николай Николаев на Национальном лесном форуме в Петрозаводске выступил с предложением восстановления работы заготконтор для приема дикоросов.

"У нас вот те традиции, которые были много-много лет в стране и вообще в мире, когда люди сдавали грибы-ягоды в заготконторы и так далее - мы видим, что по всей стране, не знаю, как здесь в Карелии… закончили свое существование эти заготконторы. И очень многие к нам обращаются с тем, чтобы изменить законодательство. Чтобы вновь можно было вот эти вот заготконторы развивать, чтобы люди могли зарабатывать деньги", - сказал Николаев.

Также Николаев заявил о вероятности возрождения потребкооперации в отрасли сбора дикоросов.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".