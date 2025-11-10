В Карелии молодежное инициативное бюджетирование распространят на учреждения среднего профобразования

Благодаря участию в программе молодежного инициативного бюджетирования студенты региональных колледжей и техникумов смогут получать финансирование на реализацию научных и творческих идей.

Программа будет реализована в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

11 ноября в Законодательном собрании республики прошли публичные слушания проекта закона о бюджете на 2026 год. На встрече представители общественности и депутаты заслушали доклад министра финансов Александра Климочкина о приоритетах бюджетной политики и задали вопросы о финансировании ключевых направлений. Одной из тем обсуждения стало развитие программ инициативного бюджетирования.

Александр Климочкин подчеркнул, что поддержка программ — один из безусловных приоритетов Правительства. Именно поэтому средства на их реализацию предусмотрены уже в первоначальном проекте бюджета, а кроме того, запланировано новое направление работы — реализация студенческих инициатив.

Школьное инициативное бюджетирование, которое было запущено в республике в этом году впервые по поручению главы региона Артура Парфенчикова, будет расширено и войдет в состав национального проекта «Молодежь и дети». Благодаря этому в программе смогут принять участие не только школьники, но и студенты, получающие среднее профессиональное образование. С учетом развития проекта будет увеличено и его финансирование — оно составит 7 млн рублей.

— В этом году мы внимательно следили за реализацией проектов школьного инициативного бюджетирования в средствах массовой информации. Радовались успехам школьников, думали, как было бы здорово, чтобы у наших студентов была такая возможность. И вот она появляется! Уверена, что ребята из Педагогического колледжа примут в программе самое живое участие. Сначала, как студенты, а после выпуска — как наставники школьников, — поделилась директор Петрозаводского педагогического колледжа Жанна Петрова.Напомним, что в этом году в рамках программы школьного инициативного бюджетирования в Карелии реализуется 11 проектов в разных районах республики: в Эссойльской школе создан историко-краеведческий музей «Сямозерье», в Ледмозерской — познавательное пространство для полезных перемен, в Шелтозерской — школьный театр «Творческие мастерские», а в школе-интернате № 24 — лаборатория идей «Креатив-Куб».

Территориальное общественное самоуправление и программа поддержки местных инициатив также нашли отражение в бюджете 2026 года. В общей сумме на них будет направлено 75 млн рублей.