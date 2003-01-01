В Карелии молодой человек может лишиться свободы до 5 лет за кражу алкоголя и сигарет

В Петрозаводске полицейские раскрыли кражу алкоголя и табачной продукции из сетевого магазина, расположенного на Первомайском проспекте, на сумму более 30 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 21-летний молодой человек. Как сообщила Полиция Карелии, он проник в торговое заведение рано утром, отжав входную дверь, после чего похитил с витрины несколько бутылок алкоголя и табачную продукцию, сложил всё в фирменную сумку и скрылся с места преступления.

Его действия были зафиксированы камерами видеонаблюдения, запись с которых была изъята в рамках расследования.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

Ранее мы сообщали, что в Карелии молодому человеку грозит до 4 лет лишения свободы за кражу кофе.