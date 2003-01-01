РЕКЛАМА
«Туризм в Карелии – это одна большая Шуньгская ярмарка»: что думает турбизнес о себе
06 декабря, 08:30 Статьи
«Волчок»: на больших экранах – остросюжетный боевик со сногсшибательной энергетикой
05 декабря, 16:23 Статьи
«Он вроде есть, но его как бы нет»: как изменился раздельный сбор после ухода компании «Эколайн»
05 декабря, 13:23 Статьи
В Карелии молодой человек может лишиться свободы до 5 лет за кражу алкоголя и сигарет

12:01

Артур Парфенчиков обозначил задачи «Единой России» в Карелии

11:02

Фигуристка из Карелии первой в истории стала Мастером спорта России

10:01

Из «Артека» вернулась самая большая в этом году делегация карельских детей

09:01

Фестиваль «Зимние фонтаны» стартует в Петрозаводске

08:31

Жителей Карелии предупреждают о плановом отключении электричества

08:01

МАГАТЭ: саркофаг на Чернобыльской АЭС утратил функции безопасности

00:11

В мэрии Петрозаводска прокомментировали информацию об уровне зарплат в детских садах

21:38

Команда Правительства Карелии стала абсолютным чемпионом турнира по волейболу

20:27

Суд частично изъял имущество экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова, включая участки в Карелии

19:31

Рождественская ярмарка пройдёт в Петрозаводске

18:19

Поезд насмерть сбил мужчину в соседнем с Карелией регионе

17:31

Памятник генералу Фролову торжественно открыли в Петрозаводске

15:45

Жителей Карелии предупредили о сильных снегопадах

15:03

Директор магазина в Карелии похитила деньги, оформляя фиктивные чеки

14:32

Выставка-раздача животных «Тёплые коты» проходит в Петрозаводске

13:31

Мошенники рассылают россиянам фальшивые новогодние открытки

12:51

Автомобиль полностью сгорел на дороге в Карелии

12:01

Житель Карелии обокрал три дачных участка

11:21

Более 480 наркопреступлений выявили в Карелии за 11 месяцев

10:41

Мошенники звонят жителям под видом властей Сортавальского округа

10:01

Водителей в Петрозаводске будут массово проверять на трезвость

09:31

Контрольно-счетная палата Карелии проверит закупки льготных лекарств от диабета

09:00

Лидер карельского туризма честно рассказал, что на самом деле представляет собой туризм в Карелии

08:35

МЧС Карелии наградило девятиклассника из Петрозаводска за помощь на пожаре

08:10

Минтруд России предложил запретить 67 видов работ для несовершеннолетних

00:08
В Карелии молодой человек может лишиться свободы до 5 лет за кражу алкоголя и сигарет
Сегодня 12:01 Криминал
В Петрозаводске полицейские раскрыли кражу алкоголя и табачной продукции из сетевого магазина, расположенного на Первомайском проспекте, на сумму более 30 тысяч рублей.

фото: © Unsplash

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 21-летний молодой человек. Как сообщила Полиция Карелии, он проник в торговое заведение рано утром, отжав входную дверь, после чего похитил с витрины несколько бутылок алкоголя и табачную продукцию, сложил всё в фирменную сумку и скрылся с места преступления.

Его действия были зафиксированы камерами видеонаблюдения, запись с которых была изъята в рамках расследования.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

Ранее мы сообщали, что в Карелии молодому человеку грозит до 4 лет лишения свободы за кражу кофе.

 

