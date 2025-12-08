В Карелии молодой человек потерял почти 3 млн рублей после знакомства в сети

В Кондопоге 27-летний житель перевел мошенникам 2 560 000 рублей, поверив предложению новой знакомой из интернета вложить деньги в криптовалюту.
Знакомство произошло в сети, где горожанин начал общение с девушкой по имени Анастасия. Через несколько дней она предложила ему инвестировать накопления в криптовалюту и познакомила с «наставником». Всё общение велось через мессенджер.
Под руководством мошенников пострадавший установил специальное приложение-криптообменник и переводил средства на сторонние счета. Когда он захотел вывести прибыль, сделать это не удалось. «Кураторы» и «техподдержка» стали требовать дополнительные платежи под предлогом страховки и комиссий. Перечислив очередную сумму, мужчина осознал обман и обратился в полицию.
Ущерб составил 2 560 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
Полиция Карелии предупреждает: мошенники часто используют сайты знакомств для поиска жертв. Любые разговоры о «выгодных инвестициях» или «легком заработке» с новыми знакомыми из интернета должны вызывать крайнюю настороженность.