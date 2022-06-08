В Карелии молодой человек пришел взять деньги в долг у матери и получил гантелей по голове

В Костомукше бытовой конфликт между молодым человеком и сожителем его матери закончился обращением в больницу и полицию.

Из медицинского учреждения Костомукши в дежурную часть полиции поступило сообщение: туда за помощью обратился 24-летний горожанин с травмой головы. По словам пациента, повреждения он получил в ходе бытового конфликта. Об этом сообщили в МВД Карелии.

Участковый выяснил, что незадолго до случившегося молодой человек отправился в гости к матери, чтобы попросить денег в долг. Однако дверь ему открыл 49-летний сожитель близкой родственницы и сказал, что та спит. Узнав, по какой причине пришёл её сын, мужчина не стал будить хозяйку жилища и отказал дать взаймы. На этой почве между собеседниками возникла ссора, которая переросла в драку. По версии правоохранителей, в ходе выяснения отношений костомукшанин взял 8-килограммовую гантель и нанёс ею один удар по голове младшего оппонента, который сразу же потерял сознание. В дальнейшем прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшего.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант дал признательные показания. Сожителю матери потерпевшего грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске посетительница кафе ударила бармена бутылкой по голове и попала в полицию.