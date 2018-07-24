В Карелии молодой человек прыгнул с моста в реку, больше его никто не видел

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В Беломорске молодой человек прыгнул с моста в реку Выг, больше его никто не видел.
О случившемся "Столице на Онего" сообщили в Карельской республиканской поисково-спасательной службе.
Известно, что молодой человек – 1990 года рождения.
Инцидент произошел 20 июля.
В тот же день, напомним, в Костомукше во время купания утонул 62-летний мужчина.
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