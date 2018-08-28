В Карелии молодой человек решил заночевать в городской столовой, его обнаружила охрана

В Кеми сотрудники отдела вневедомственной охраны обнаружили в городской столовой 27-летнего мужчину, который решил там переночевать.

Как рассказали в региональном управлении Росгвардии, инцидент произошел в столовой на улице Ленина в понедельник вечером. В здании сработала тревожная сигнализация.

"На место прибыл дежурный наряд, также был вызван представитель предприятия, - отметили в ведомстве. - Прежде, чем перезакрыть объект, сотрудники обследовали помещение и обнаружили, что там находится 27-летний мужчина".

Выяснилось, что решивший остаться в столовой на ночь гражданин ранее был неоднократно судим за кражи, грабежи и другие преступления.

"Разбираться, с какой целью он решил переночевать в столовой, будет участковый уполномоченный полиции", - заключили в Росгвардии.