В Карелии молодой человек убежал из магазина с водкой, соком и вяленым окунем

В Сегеже задержали 31-летнего рецидивиста, который совершил несколько набегов на магазины.

В сегежскую полицию поступила информация о том, что в одном из магазинов совершён грабёж. Неизвестный открыто похитил бутылку водки, пачку сока и вяленого окуня общей стоимостью 480 рублей, рассказали в МВД Карелии.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как посетитель взял продукты с витрины, подошёл с товарами к кассе, а, когда они были сложены в пакет, он, не расплатившись, выбежал с ним на улицу. Попытка работника торговой точки догнать горе-покупателя успехом не увенчалась.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к грабежу причастен 31-летний ранее судимый сегежанин. Кроме того, мужчине инкриминировано совершение ещё трёх аналогичных преступлений в других магазинах города. По каждому эпизоду он дал признательные показания и рассказал, что похищенным распорядился по своему усмотрению.

Возбуждены уголовные дела. В настоящее время фигурант задержан.

Ранее молодой житель Карелии вытащил бутылку из кармана земляка и убежал.