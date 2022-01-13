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В Карелии молодой человек убежал из магазина с водкой, соком и вяленым окунем

Новости. Криминал
09:38, 14 Января 2022
фото: © Михаил Почуев/ТАСС, архив

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В Сегеже задержали 31-летнего рецидивиста, который совершил несколько набегов на магазины.

В сегежскую полицию поступила информация о том, что в одном из магазинов совершён грабёж. Неизвестный открыто похитил бутылку водки, пачку сока и вяленого окуня общей стоимостью 480 рублей, рассказали в МВД Карелии.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как посетитель взял продукты с витрины, подошёл с товарами к кассе, а, когда они были сложены в пакет, он, не расплатившись, выбежал с ним на улицу. Попытка работника торговой точки догнать горе-покупателя успехом не увенчалась.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к грабежу причастен 31-летний ранее судимый сегежанин. Кроме того, мужчине инкриминировано совершение ещё трёх аналогичных преступлений в других магазинах города. По каждому эпизоду он дал признательные показания и рассказал, что похищенным распорядился по своему усмотрению.

Возбуждены уголовные дела. В настоящее время фигурант задержан.

Ранее молодой житель Карелии вытащил бутылку из кармана земляка и убежал.

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