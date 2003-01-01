В Карелии молодой человек, «взявший прокатиться» из подъезда чужой велосипед, может получить до 5 лет лишения свободы

Подозреваемым в преступлении оказался 22-летний молодой человек, который похитил двухколесный транспорт, оставленный без присмотра в подъезде жилого дома.

26-летняя жительница Олонца обратилась в полицию с заявлением о пропаже своего велосипеда стоимостью 15 000 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого.



Выяснилось, что в день происшествия молодой человек гостил у знакомых, проживающих в том же доме, что и потерпевшая. Уходя, он заметил на первом этаже «свободный» велосипед, прокатился на нём, а затем решил оставить его себе.



Вскоре подозреваемый узнал, что хозяйка велосипеда обратилась в полицию и в доме проводится поквартирный обход. Испугавшись, он избавился от краденого, бросив его на улице. В настоящее время велосипед обнаружен полицейскими в сохранности и будет возвращён законной владелице.

По признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает штраф, различные виды работ либо лишение свободы на срок до пяти лет.

