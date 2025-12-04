В Карелии молодому человеку грозит до 4 лет лишения свободы за кражу кофе

Сотрудники полиции Петрозаводска установили подозреваемого в грабеже, совершённом в одном из городских магазинов. Им оказался 20-летний местный житель, похитивший несколько упаковок кофе.
Правонарушение было зафиксировано работницей торговой точки. Выйдя на крыльцо, она заметила, как один из посетителей достаёт из-под одежды товар. Когда женщина потребовала предъявить чек или вернуть похищенное, мужчина скрылся с места преступления.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Молодой человек полностью признал свою вину и пояснил, что похитил продукцию для последующей продажи, а вырученные деньги потратил на личные нужды. Причинённый магазину ущерб составил 2 700 рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса РФ («Грабёж»). Санкция данной статьи предусматривает наказание на срок до четырёх лет лишения свободы.
Ранее мы сообщали, что подозреваемый похитил водку и мороженое на сумму свыше 1500 рублей, за что ему грозит до четырех лет лишения свободы.