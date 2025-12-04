РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Обществоведение
«Он вроде есть, но его как бы нет»: как изменился раздельный сбор после ухода компании «Эколайн»
05 декабря, 13:23 Статьи
5 вопросов
Начисления за тепло, квитанции и приборы учета: в «Петербургтеплоэнерго» ответили на актуальные вопросы
05 декабря, 10:30 Статьи
Тема недели
«Генплан Петрозаводска – результат совместной работы власти и горожан»: что важно знать о главном документе города
03 декабря, 21:10 Статьи
Новости

В Петрозаводске подведены итоги рейда ГИБДД: за 3 дня «попались» более 50 человек

16:02

Вблизи Петрозаводска ремонтируют тропу к самой большой ели Фенноскандии

15:46

Фельдшер из Карелии удостоен звания «Почетный донор России»

15:32

В России запустят многофункциональный мессенджер «Молния» для взаимодействия с Китаем

15:11

Бывшему главе Лахденпохьи дали условный срок за махинации с квартирами

14:54

В Карелии строят четырехэтажный детский сад с лифтом на 150 мест

14:40

Умер актер из Mortal Kombat Кэри-Хироюки Тагава

14:27

Пожарные в Карелии вскрыли квартиру для спасения пожилого мужчины

14:14

Глава Карелии поблагодарил депутатов Законодательного Собрания за работу над бюджетом республики

14:08

Жительница Карелии заплатила 163 тысячи рублей за то, что затопила соседей

14:02

Центробанк с 8 декабря отменяет ограничения на валютные переводы за границу

13:47

Жители Петрозаводска переживают за раздельный сбор

13:34

Вынесен приговор жителю Карелии, который трижды обокрал друга

13:18

Менеджер по продажам — самая популярная подработка в Карелии

13:02

Карельские инкубаторы для лосося получили «Зеленую премию»

12:46

В Карелии молодому человеку грозит до 4 лет лишения свободы за кражу кофе

12:32

В Питкяранте начинается строительство дома для расселения аварийного жилья

12:16

В Карелии полиция ликвидировала интернет-магазин с наркотиками

12:01

Пять детских садов планируют начать капитально ремонтировать в Карелии

11:48

Верховный суд Карелии встал на сторону жителей Ринды, которые борются против размещения в поселке турбаз

11:38

В Карелии женщина перевела почти 3 млн рублей мошенникам в попытке заменить водяной кран

11:19

В Петрозаводске водитель при выезде со двора сбил молодую женщину

10:57

В «Петербургтеплоэнерго» ответили на важные вопросы о начислении платы и квитанциях

10:30

Карелия попала в список регионов, которым выделено 3 млрд рублей на затраты по борьбе с лесными пожарами

10:20

На Карелию надвигаются снегопады

10:10

3 км световых гирлянд развесят в городе Сортавала к Новому году

09:48

Житель Петрозаводска украл из магазина 37 упаковок масла

09:31

В Карелии за неделю подорожали огурцы и яблоки, но снова подешевел бензин

09:15

В городе Сортавала мошенники под видом сотрудников администрации звонят пенсионерам

08:59

В карельском поселке Ильинский достраивают большую врачебную амбулаторию

08:39

Карелия вошла в топ-3 региона России для отдыха класса люкс

08:22

Игорь Зубарев предложил создавать отечественные тренажеры для реабилитации участников СВО

08:00

В Ладвинской школе появился симулятор трактора «Беларусь»

07:44

Карельская боксёрша Валентина Галаган вошла в десятку сильнейших на чемпионате России в Уфе

07:20

В России могут начать штрафовать водителей электросамокатов

07:02

«Сидел и умирал»: неизвестные выбросили кота в колодец дома на окраине Петрозаводска

06:41

В Южной Африке нашли останки древних людей, которые 200 тысяч лет жили в изоляции от человечества

00:13

В Заонежье простятся с погибшим на СВО Дмитрием Шелеповым

23:48

Почти 300 младенцев появились на свет в Петрозаводске в ноябре

23:09

Роскомнадзор заблокировал SnapChat на территории России

22:46

Что случилось в Петрозаводске и Карелии 4

22:20

«Как-то раз за Подпорожье ехать в гости мне пришлось»: Игорь Растеряев спел песню про вепсов

21:45

Артур Парфенчиков поздравил с юбилеем коллектив больницы скорой и экстренной медицинской помощи

21:01

Названа официальная причина запрета онлайн-просмотра публичных камер Петрозаводска

20:06

Карельская лыжница попала в топ-6 на Кубке России

19:21

Новая точка гастротуризма откроется в Северном Приладожье

19:00

Спикер Заксобрания Карелии прокомментировал демарш оппозиции при принятии бюджета

18:32

Ветхий дом сносят на Первомайском проспекте в Петрозаводске

18:18

Госдума приняла закон о праве участников СВО на бесплатное переобучение в колледжах

18:02

Контейнерные площадки обновили в двух районах Петрозаводска

17:44

Второй за день пожар на свалке произошел в Олонецком районе

17:30

Владелец катера, по вине которого погиб человек, осужден условно

17:16

Аномально тёплая погода задержится в Карелии 5 декабря

17:03

Житель Карелии погиб на предприятии в Тверской области

16:48

В Петрозаводске заблокировали все публичные онлайн-камеры в рамках борьбы с терроризмом

16:33

Артур Парфенчиков: «Безусловным приоритетом работы Правительства в будущем году станет поддержка наших районов и округов»

16:24

В Карелии с 2026 года запустят программу «Конкретных дел» на 170 млн рублей

16:10

Активные жители вепсского села в Карелии требуют отменить решение о карьерах у их домов

15:55

Собственник балкона многоквартирного дома заплатит за упавший на автомобиль снег

15:32

Роскомнадзор ввёл ограничения на работу FaceTime из-за угрозы терроризма

15:26

Оппозиционные фракции карельского парламента отказались голосовать за бюджет

15:07

Заправка для элетромобилей появилась в новом районе Петрозаводска «Талоярви. Город у воды»

14:43

В Карелии на школьное инициативное бюджетирование в 2026 году направят 10 млн рублей

14:32

«Я не сразу поняла, что меня убивают»: петрозаводчанка рассказала, как спаслась от маньяка в парке

14:09

Еще четверо петрозаводчан стали жертвами мошенников

13:47

Блогеру из Петрозаводска Александре Митрошиной продлили домашний арест

13:30

Школу в Петрозаводске перевели на дистант из-за аварии

12:55

Элиссан Шандалович назвал ключевые приоритеты бюджета Карелии на 2026 год

12:40

Пожар на открытой территории ликвидирован в Олонецком районе Карелии

12:32

В Петрозаводске на пешеходном переходе сбили подростка

12:25

Бюджет Карелии на 2026 и последующие два года принят в окончательном чтении

12:15

В Петрозаводске нашли водителей, которые едва не сбили человека на «зебре»

12:05

Волонтеры рассказали о работе на выборах в Карелии

11:59

Водитель и пешеход подрались во дворе в Петрозаводске

11:47

В Карелии мужчина может лишиться свободы за кражу колонки

11:32

Патриарх Кирилл наградил литературоведа из Петрозаводска Александра Пигина

11:18

С нового года в паспортах россиян появится новая цифровая отметка, заменяющая ИНН

10:44

Большую часть Северо-Запада России накроют дожди и снегопады

10:19

В городе Сортавала выявлены объекты культурного наследия

10:02

Житель Медвежьегорска стал жертвой мошенников при покупке мотобуксировщика

09:31

В России могут ограничить работу круглосуточных магазинов

08:59

В Петрозаводске медики спасли мужчину с тяжелым ножевым ранением

08:41

Стала известна стоимость сладкого подарка к Новому году

08:21

Древние руны Карелии прозвучали в документальном сюжете на канале «Культура»

08:02

Петербургские музыканты поддержат проект по сохранению мозаичного панно в Питкяранте

07:42

Водителей Петрозаводска проверят на трезвость

07:21

Минпросвещения разработало новый стандарт обучения для старших классов

07:02

Петрозаводская творческая лаборатория «Театрум» собрала 14 наград на всероссийском конкурсе

06:40

Роскомнадзор объявил о блокировке Roblox в России

00:10
В Карелии молодому человеку грозит до 4 лет лишения свободы за кражу кофе
Сегодня 12:32 Криминал
Поделиться

Сотрудники полиции Петрозаводска установили подозреваемого в грабеже, совершённом в одном из городских магазинов. Им оказался 20-летний местный житель, похитивший несколько упаковок кофе.

фото: © Столица на Онего

Правонарушение было зафиксировано работницей торговой точки. Выйдя на крыльцо, она заметила, как один из посетителей достаёт из-под одежды товар. Когда женщина потребовала предъявить чек или вернуть похищенное, мужчина скрылся с места преступления.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Молодой человек полностью признал свою вину и пояснил, что похитил продукцию для последующей продажи, а вырученные деньги потратил на личные нужды. Причинённый магазину ущерб составил 2 700 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса РФ («Грабёж»). Санкция данной статьи предусматривает наказание на срок до четырёх лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что подозреваемый похитил водку и мороженое на сумму свыше 1500 рублей, за что ему грозит до четырех лет лишения свободы.

 

Обсудить (0) в ленту
В Петрозаводске открылась новогодняя ярмарка мастеров
Юбилейный двадцатый танцевальный чемпионат "NORTHERN CHAMP. Север - место силы" прошел в Петрозаводске
Неделя моды и дизайна "Дыхание Карелии" стартовала в Петрозаводске
Ветераны "Спартака" сыграли товарищеский матч против петрозаводской любительской команды
«Терпеть боль — не проявление силы»: как сохранить мужское здоровье в XXI веке

Карельские врачи рассказали о простых правилах профилактики заболеваний, которые наиболее часто беспокоят современных мужчин.

Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение