В Карелии молодые пограничники приняли военную присягу

9 января в г. Сортавала состоялась церемония приведения к военной присяге. На верность Отчизне и своему народу присягнули молодые пограничники.

Новобранцев напутствовали Глава Карелии Артур Парфенчиков, начальник Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия Сергей Попов, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Пивненко и председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович. Также новобранцев наставлял протоиерей отец Андрей.

Глава Карелии Артур Парфенчиков напутствовал новобранцев и поздравил их с началом несения службы.

— Для мужчины присяга — это клятва, с которой он пойдет через всю жизнь. Вы, ребята, сегодня присягнули стране, Отечеству, своим семьям и близким — всем, кого вам предстоит защищать на наших священных рубежах. Здесь стояли на страже ваши предки сотни лет, — подчеркнул Артур Парфенчиков. — При этом, мы всегда помним: государственную границу охраняет весь народ. Мы всегда с вами, рядом. Желаю успешной службы!

Молодых пограничников поздравил начальник Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия Сергей Попов.



— Сегодня у вас появился еще один праздничный день — от всей души поздравляю с этой знаменательной датой! Желаю хорошей, достойной службы, — сказал Сергей Попов. — Два года назад Сортавальский пограничный отряд — первый, легендарный пограничный отряд, а ныне служба — отмечал 100-летие. Ребята, которые уже убыли в запас, служили образцово.

Валентина Пивненко поблагодарила родственников молодых солдат:

— Для Карелии пограничная служба — это особый род защиты. Здесь самая протяженная граница со странами Европейского союза, а теперь и со странами НАТО, — отметила Валентина Пивненко.- Пограничников бывших не бывает — верность, преданность службе и своим товарищам останется с вами на всю жизнь. От всего сердца желаю, чтобы вы гордились тем, что служили в пограничном отряде Сортавалы. Огромное спасибо вашим родителям, родным и близким, которые воспитали достойных сынов! А мы сделаем все возможное, чтобы вам служилось комфортно.

После торжественного мероприятия Глава региона Артур Парфенчиков и начальник Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия Сергей Попов пообщались в неформальной обстановке с родителями новобранцев. Им рассказали об организации быта, обучении, спортивной подготовке и особенностях несения пограничной службы.

На военную службу по призыву в пограничные войска отбираются граждане, отличающиеся хорошим здоровьем, отличной физической подготовкой и высокими морально-деловыми качествами. После завершения обучения призывники будут распределены на пограничные заставы Карелии и Мурманской области, где они приобретут практические знания, умения и навыки, необходимые для выполнения служебных задач по защите и охране государственной границы.

