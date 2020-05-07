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В Карелии молодыми деревьями засадили около 200 гектаров

Новости. Общество
15:39, 08 Мая 2020
фото: © Минприроды Карелии
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В этом году в рамках нацпроекта "Экология" необходимо выполнить искусственное лесовосстановление на площади 6,5 тысячи га, из них посев –1,5 тысячи га, посадка – 5 тысяч га, сообщили в Минприроды Карелии.

Первым приступил к посадке лесных культур арендатор ОАО "Олонецлес" в Олонецком лесничестве. К 7 мая выполнены работы на площади 105 га.

Аналогичные мероприятия начаты ООО "Суоярвский леспромхоз" в Суоярвском лесничестве, ООО "Норд-Интер-Хауз" и ООО "Микли" в Лахденпохском и Сортавальском лесничествах, ПАО "ЛХК "Кареллеспром" в Пудожском лесничестве, ООО "Олонецкое ЛПХ" в Пряжинском лесничестве.

По состоянию на 7 мая искусственное лесовосстановление выполнено на площади 246 га, в том числе посев – 53 га, посадка – 193 га. На посадке молодых деревьев работает 189 человек. 

 

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