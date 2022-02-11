В Карелии мороз сменит оттепель в ближайшие дни

Синоптики рассказали о погоде в республике в феврале и марте.

После оттепели в республику идет морозы. Если завтра в Петрозаводске дневная температура будет еще около 0 градусов, то уже после 20-го февраля похолодает до минус 6, 8 градусов. На юге Карелии столбик термометра остановится на отметке минус 7, 12 градусов, а на севере республики уже 20 февраля будет 10, 15 градусов мороза, местами подморозит до минус 18, 20. Об этом «Столице на Онего» рассказали в Карельском Гидрометцентре.

«Сегодня днем еще пройдет снег по северным районам. Но постепенно циклон отходит. Завтра к югу Карелии подойдет следующий циклон. Он принесет умеренный мокрый снег», — сообщили специалисты Гидрометцентра.

По словам синоптиков, ранней весны жителям республики ждать не стоит. В феврале и марте будет неустойчивая погода циклонического характера. Периоды потепления будут чередоваться с периодами похолодания.

«Снега в этом году очень много. Быстро он не растает. Ведь для того, чтобы снег сошел, нужно очень хорошее тепло. Но мы пока такой погоды не ждем. Март для нас зимний месяц», — отметили в Карельском Гидрометцентре.