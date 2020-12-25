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В Карелии мороз задержится на выходные

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фото: РИА Новости / Константин Чалабов
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О погоде на воскресенье, 27 декабря, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 27 декабря будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер  ночью северный, северо-западный,днем западный, юго-западный умеренный.

Температура  воздуха  ночью -19, -21°С, днем ожидается -16, -18°С. Атмосферное давление  будет расти.

В районах Карелии будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. Ожидается гололедица на дорогах.

Ветер  ночью северный, северо-западный, днем западный, юго-западный умеренный.

Температура -16, -21°С в течение суток, ночью местами похолодает до -26°С.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2020-12-26 17:12:52
Да пофиг. ТЭЦ работает исправно. Трудолюбивые парни из теплосетей тоже.
Гость
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