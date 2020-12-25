В Карелии мороз задержится на выходные

О погоде на воскресенье, 27 декабря, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 27 декабря будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер ночью северный, северо-западный,днем западный, юго-западный умеренный.
Температура воздуха ночью -19, -21°С, днем ожидается -16, -18°С. Атмосферное давление будет расти.
В районах Карелии будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. Ожидается гололедица на дорогах.
Ветер ночью северный, северо-западный, днем западный, юго-западный умеренный.
Температура -16, -21°С в течение суток, ночью местами похолодает до -26°С.
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