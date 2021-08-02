В Карелии мошенник обвел вокруг пальца продавца мотокультиватора и его наивного друга

Очередной сетевой мошенник пополнил свой бюджет за счет доверчивых жителей Карелии.

В полицию Медвежьегорского района поступило заявление 46-летнего жителя. Мужчина рассказал, что после телефонного разговора лишился почти 25 тыс. рублей. Об этом сообщает МВД.

Приятель заявителя разместил запись о продаже мотокультиватора на популярной торговой интернет-площадке. Меньше чем через час после выхода объявления с ним связался потенциальный покупатель. Он предложил перевести предоплату за силовой агрегат, но с единственным условием. Аванс мог быть направлен только на счет определенного банка. У мужчины его не оказалось. Тогда его телефонный собеседник предложил сделать перевод на карту родственника или знакомого. Владелец техники вспомнил про своего приятеля, который имел счет в нужной покупателю финансовой организации.

Он связался с ним по телефону и, не объясняя всех деталей, попросил о помощи в получении перевода. В свою очередь, псевдопокупатель, получив нужный ему номер телефона, узнал у владельца номер банковской карты и код на оборотной стороне. Предупредив о том, что он совершает перевод, телефонный мошенник попросил продиктовать парольные цифры из сообщения, которое он якобы отправил медвежьегорцу. Тот назвал цифры и злоумышленники перевели деньги с его счета. Только тогда мужчина понял, что продиктовал код подтверждения перевода, направленный ему из банка.

Связаться с телефонным аферистом после этого не смог ни владелец карты, ни его друг — владелец мотокультиватора. Пострадавший от действий дистанционных мошенников обратился в полицию. По заявлению жителя Медвежьегорска проводится проверка.

Ранее сообщалось, что две молодые жительницы Петрозаводска за один день перевели мошенникам почти полмиллиона рублей.