В Карелии мошенники обманули покупателей виниловой пластинки и браслета

Мошенники обманули жителей Карелии, пожелавших сделать покупки в Сети.

В полицию Кондопожского района поступило заявление от 32-летнего горожанина, который перевел на банковский счет неизвестного около 4 тыс. рублей. Об этом информирует МВД.

Мужчина рассказал полицейским, что на одном из популярных сайтов нашёл объявление о продаже виниловой пластинки. Он связался с автором объявления, договорился о покупке и перевёл деньги в счёт оплаты товара. После этого продавец перестал выходить на связь.

В схожей ситуации оказалась и 32-летний житель Петрозаводска. В интернете ему попалось объявление о продаже браслета. Он сообщил продавцу о намерении приобрести ювелирное украшение, после чего перевел на его счёт 7 тыс. рублей. В итоге свой товар петрозаводчанин так и не получил, а объявление оказалось удалено.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, по заявлениям потерпевших проводятся проверки.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники на фоне санкций против банков РФ придумали новые схемы кражи денег.