В Карелии мошенники обманули ценителя ножей на 40 тысяч рублей

Мужчина думал, что общается с настоящим кузнецом, но ошибся и потерял значительную сумму.

В полицию обратился житель Беломорска, которого мошенники обманули и исчезли с его деньгами. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба МВД Карелии.

Беломорчанин рассказал полиции, что мошенник написал ему в соцсети «Вконтакте» и предложил купить нож ручной ковки. Мошенник притворился кузнецом, с которым пострадавший действительно ранее успел пообщаться, но по поводу другого ножа. Покупатель даже оставил отзывы в группе по продаже ножей.

Мужчина не понял, что общается с мошенником, и согласился приобрести товар, к тому же ему пообещали большую скидку.

Мужчина оплатил свой новый нож, но что-то пошло не так, «продавец» попросил больше, якобы появились непредвиденные обстоятельства. Он пообещал вернуть лишние деньги, как только все наладится. Покупатель поверил и еще два раза перевел деньги. «Продавец» исчез, его профиль заблокировали. Беломорчанин потерял почти 40 тысяч рублей.