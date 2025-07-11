В Карелии мошенники представились доставкой цветов и украли у женщины 2 миллионов рублей

Под давлением мошенников женщина сдала свои украшения в ломбард и занимала деньги у знакомых.

В Петрозаводске возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По данным МВД Карелии, в полицию обратилась жительница Петрозаводска, которая попалась на уловки мошенников. Сумма ущерба составила более 2 390 000 рублей.

По предварительным данным, 64-летней пенсионерке позвонил мошенник и представился сотрудником службы доставки цветов. Он сообщил женщине, что к ней направляется курьер и для подтверждения доставки ей необходимо назвать четыре цифры кода из SMS-сообщения. Женщина выполнила просьбу мошенника, после чего звонок прервался.

Спустя время пострадавшей пришло уведомление о том, что кто-то получил доступ к ее личному кабинету на портале «Госуслуги». В тексте предупреждения ей предлагалось связаться со службой поддержки. Она позвонила по указанному номеру и рассказала «сотруднику службы» о проблеме.

С ней связался «следователь», который подробно ей объяснил, какие дальнейшие действия нужно предпринять. Под его руководством петрозаводчанка обналичила свои личные сбережения, чтобы перевести деньги на якобы безопасный счет. Ее убедили выплатить комиссию — 200 000 рублей, для этого женщина направилась в ломбард и сдала свои украшения. Когда мошенники потребовали больше денег, женщина обратилась к знакомым и попросила одолжить ей деньги. Она смогла собрать более миллиона рублей. Она поняла, что ее обманывают, только когда сумма составила более 2 миллионов рублей.