В Карелии мотоциклист на скорости съехал в кювет и был травмирован

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ДТП произошло 10 августа в Сортавальском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.
В 18.30 на 267 км автодороги А-121 "Сортавала" 30-летний водитель, управляя мопедом Lifan, неправильно выбрал скорость движения и не справился с управлением. В результате чего совершил съезд в левый по ходу движения кювет.
Водитель мопеда получил телесные повреждения, пострадавшему оказана медицинская помощь.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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