В Карелии мотоциклист на скорости съехал в кювет и был травмирован

ДТП произошло 10 августа в Сортавальском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 18.30 на 267 км автодороги А-121 "Сортавала" 30-летний водитель, управляя мопедом Lifan, неправильно выбрал скорость движения и не справился с управлением. В результате чего совершил съезд в левый по ходу движения кювет.



Водитель мопеда получил телесные повреждения, пострадавшему оказана медицинская помощь.



Обстоятельства ДТП выясняются.