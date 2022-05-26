В Карелии мотоциклист влетел в автобус и сломал дорожный знак (ФОТО)

В Костомукше произошла авария с участием мотоцикла и автобуса, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
На севере Карелии 26 мая произошло ДТП с участием мотоцикла. В 17.00 в Костомукше на улице Мира в районе дома № 16 водитель мотоцикла Kawasaki Z1000 столкнулся с автобусом, двигавшимся в попутном направлении. После столкновения с автобусом мотоцикл влетел в дорожный знак.
В результате аварии был травмирован 45-летний мотоциклист.
Ранее стало известно, что трое человек пострадали в перевернувшемся внедорожнике на трассе в Карелии.
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