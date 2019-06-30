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Новости. Происшествия
10:55, 30 Июня 2019

В Карелии мотоциклистка в аварии получила травмы и "административку" за езду без прав

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В селе Видлица Олонецкого района Карелии 45-летняя байкерша получила травмы при съезде с дороги.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, накануне в селе Видлица Олонецкого района 45-летняя мотоциклистка на Racer RC110N при повороте с ул. Набережной на ул. Карпинскую не справилась с управлением и совершила съезд с дороги. Женщина получила травмы.

Кроме этого, водитель была привлечена к административной ответственности за управление мотоциклом без соответствующей категории на управление транспортным средством данного вида, за нарушение правил применения мотошлема и за эксплуатацию незарегистрированного мотоцикла.

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Комментарии

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кир
2019-06-30 12:50:13
Какие такие байкерши? Некоторые ещё рожают в эти годы. А она байкерша. Не смешила бы моего кота.
Гость
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