В Карелии мотоциклистка в аварии получила травмы и "административку" за езду без прав

В селе Видлица Олонецкого района Карелии 45-летняя байкерша получила травмы при съезде с дороги.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, накануне в селе Видлица Олонецкого района 45-летняя мотоциклистка на Racer RC110N при повороте с ул. Набережной на ул. Карпинскую не справилась с управлением и совершила съезд с дороги. Женщина получила травмы.

Кроме этого, водитель была привлечена к административной ответственности за управление мотоциклом без соответствующей категории на управление транспортным средством данного вида, за нарушение правил применения мотошлема и за эксплуатацию незарегистрированного мотоцикла.