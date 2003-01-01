РЕКЛАМА
В Карелии может появится памятник открывателю петроглифов Александру Линевскому
Сегодня 08:02 Общество
Поделиться

Еще один памятник нашему великому земляку может появится в Карелии.

фото: © Национальная библиотека Карелии

С идеей появления памятника выдающемуся ученому и писателю Александру Линевскому выступил глава Карелии Артур Парфенчиков. В следующем году Карелия и Россия будут отмечать 100-летие открытия беломорских петроглифов. Александр Михайлович Линевский, как известно, принимал участие в этнографических экспедициях в Карелии, где летом 1926 года вблизи города Беломорска им было обнаружено около трёхсот наскальных изображений, выбитых примерно 4–5 тысяч лет назад, получивших название «Бесовы следки».

Спустя четыре года была издана его знаменитая повесть «Листы каменной книги», в которой в художественной форме предложил свою версию создания петроглифов Белого моря и Онежского озера. Кстати, глава региона предложил переиздать этот бестселлер.

Напомним, что Александр Линевский - представитель петербургской интеллигенции. Но после своих открытий он переехал в Петрозаводск, где опубликовал большинство своих научных работ по археологии, истории, этнографии и фольклору Карелии. В 1969 году стал первым лауреатом Государственной премии Карельской АССР. Награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени (1959 и 1972 годы), орденом Дружбы народов (1982 год), медалями. Почетный гражданин Петрозаводска.

Напомним, недавно в Петрозаводске открыли памятник поэтессе Ирине Федосовой. 

 

 

 

 

Марк Вологдин
боец смешанных единоборств
Инстинкты включились, и я шел драться как в последний раз
О своем знаменитом бое, который он проиграл, но после которого все равно вошел в сильнейшую лигу ММА.

подробнее

