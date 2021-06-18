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Руководитель Союза мусульманок Петрозаводска возмутилась словами Пивненко про «чурку неумытую»

Новости. Общество
08:42, 19 Июня 2021
фото: © Столица на Онего

Представительница «Союз мусульманок г. Петрозаводска» Зарема Багаудин возмущена отсутствием реакции правоохранительных органов на слова депутата Госдумы Валентины Пивненко.

Руководитель «Союза мусульманок г. Петрозаводска» Зарема Багаудин заявила в социальной сети, что оскорблена высказываниями Валентины Пивненко, сделанными той во время интервью карельскому телеканалу «Сампо.ТВ 360º».

Напомним, Валентина Пивненко объясняла, почему она обязана хорошо одеваться и менять наряды на работе. В речи она использовала словосочетание «чурка какая-то неумытая».

«Извините, может быть, за некоторую эмоциональность. Но, вы знаете, вот когда оценивают твою работу, что ты там сидишь, меняешь наряды. А что я там должна выглядеть, как чурка какая-то неумытая? Там ведь по одежке принимают! А потом уже по уму! Наверно, башка-то работает чего-то, раз в правительственную комиссию по Арктике ввели!», — заявила Валентина Пивненко.

Зарема Багаудин считает, что слова Пивненко должны быть проверены правоохранительными органами.

«Что подразумевает она, говоря эти слова? Так как для людей образованных и грамотных слово „чурка“ означает кусок дерева, то странно, что в ее понимании правильно, когда они мытые. Подозреваю, что сама сия гражданка вкладывала в свои слова совсем другой смысл. Возможно ли этой даме вообще участвовать в работе Госдумы многонациональной и многоконфессиональной страны? И меня волнует, а где же реакция правоохранительных органов, очень интересно?», — написала Багаудин.

Ранее сообщалось, что за двенадцать месяцев 2020 года за экстремизм привлечено к ответственности 52 жителя республики.

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Комментарии

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Римма
2021-06-19 08:58:40
Оставьте вы ее в покое с ее нарядами. Просто не голосуйте за нее и все.
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