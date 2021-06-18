Руководитель Союза мусульманок Петрозаводска возмутилась словами Пивненко про «чурку неумытую»

Представительница «Союз мусульманок г. Петрозаводска» Зарема Багаудин возмущена отсутствием реакции правоохранительных органов на слова депутата Госдумы Валентины Пивненко.

Руководитель «Союза мусульманок г. Петрозаводска» Зарема Багаудин заявила в социальной сети, что оскорблена высказываниями Валентины Пивненко, сделанными той во время интервью карельскому телеканалу «Сампо.ТВ 360º».

Напомним, Валентина Пивненко объясняла, почему она обязана хорошо одеваться и менять наряды на работе. В речи она использовала словосочетание «чурка какая-то неумытая».

«Извините, может быть, за некоторую эмоциональность. Но, вы знаете, вот когда оценивают твою работу, что ты там сидишь, меняешь наряды. А что я там должна выглядеть, как чурка какая-то неумытая? Там ведь по одежке принимают! А потом уже по уму! Наверно, башка-то работает чего-то, раз в правительственную комиссию по Арктике ввели!», — заявила Валентина Пивненко.

Зарема Багаудин считает, что слова Пивненко должны быть проверены правоохранительными органами.

«Что подразумевает она, говоря эти слова? Так как для людей образованных и грамотных слово „чурка“ означает кусок дерева, то странно, что в ее понимании правильно, когда они мытые. Подозреваю, что сама сия гражданка вкладывала в свои слова совсем другой смысл. Возможно ли этой даме вообще участвовать в работе Госдумы многонациональной и многоконфессиональной страны? И меня волнует, а где же реакция правоохранительных органов, очень интересно?», — написала Багаудин.

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