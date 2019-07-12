В Карелии музей-заповедник "Кижи" получит 26 млн рублей на реконструкцию склада

Денежные средства будут направлены музею из федерального бюджета и пойдут на работы по реконструкции склада.

Музей-заповедник "Кижи" получит 26 млн рублей из федерального бюджета на реконструкцию склада административно-хозяйственной части, сообщает RosTender.info.

Когда планируется подвести итоги тендера, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".