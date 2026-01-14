В Карелии мужчина более года жил на пенсию умершей матери

В г. Сортавала мужчина более года незаконно пользовался пенсией по потере кормильца, которая начислялась на банковскую карту его умершей матери, похитив в общей сложности более 400 000 рублей.
Суд установил, что подсудимый, которому мать ранее доверила свою банковскую карту, умышленно не сообщил о её смерти в Пенсионный фонд. Это позволило ему продолжать получать ежемесячные выплаты по потере кормильца. Он использовал деньги для оплаты товаров, услуг и снимал наличные через платёжные терминалы, нанеся ущерб федеральному бюджету.
Подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Суд квалифицировал его действия по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении социальных выплат, совершённое в крупном размере). В качестве наказания назначен штраф в размере 100 000 рублей. Также суд удовлетворил гражданский иск о взыскании с осуждённого полной суммы причинённого ущерба (более 400 000 рублей).
Приговор суда на данный момент не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.
Ранее 74-летняя петрозаводчанка нашла необычную подработку и лишилась всех сбережений.