В Карелии мужчина бросил в магазине спутницу ради элитного алкоголя

В Сегеже росгвардейцы задержали женщину, чей спутник убежал из магазина с дорогим алкоголем.

Инцидент произошел вечером 4 мая в сетевом магазине на улице Гагарина в Сегеже, куда вызвали группу задержания районного отдела вневедомственной охраны. Как рассказали в Управлении Росгвардии по Карелии, директор торгового заведения заявил, что неизвестные похитили алкоголь. При просмотре записей с камер видеонаблюдения было установлено, что молодая пара ходила по отделам и разглядывала товар. Чуть позже мужчина взял с прилавка бутылку элитного алкоголя, спрятал ее в рюкзак и прошел мимо кассы. Женщина намеревалась выйти вслед за ним, но ее задержали. Нарушителю удалось скрыться.

Личность задержанной была установлена — ею оказалась 35-летняя местная жительница. Представители Росгвардии передали женщину участковому для выяснения всех обстоятельств произошедшего и для дачи показаний.

Ранее жители Карелии попались на краже алкоголя и колбасы.