В Карелии мужчина чуть не зарезал хозяина застолья из-за ревности

В поселке Калевала мужчина обвиняется в покушении на убийство, сообщили в Следкме республики.

По версии следствия, в январе 2022 года 40-летний обвиняемый с подругой находились в гостях у знакомого в поселке Калевала. Заметив ухаживания хозяина квартиры за своей девушкой, обвиняемый из ревности не сколько раз ударил ножом 48 – летнего потерпевшего. Мужчина был госпитализирован в больницу, где ему была оказана квалифицированная медицинская помощь. Потерпевший остался жив.

Следком Карелии возбудил уголовное дело. В настоящее время по ходатайству следователя обвиняемый арестован, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, жительница Карелии воткнула мужу нож в грудь, чтобы меньше ее ревновал.