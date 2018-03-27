В Карелии мужчина дважды пытался украсть из "Пятерочки" бутылку водки

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Мужчина в Суоярвском районе Карелии получил условный срок за грабеж в "Пятерочке".
Как установил Суоярвский районный суд, в ноябре 2017 года мужчина находился в магазине "Пятерочка", похитил одну бутылку водки и скрылся. Благодаря слаженным действиям сотрудников полиции злоумышленник сразу был задержан.
Спустя месяц он вновь направился в тот же магазин, и при тех же обстоятельствах, вновь совершил аналогичное преступление. Предметом посягательства была все та же бутылка спиртного.
"В судебном заседании подсудимый вину в совершенном преступлении признал, в содеянном раскаялся, осознал неправомерность своих действий", - отметили в пресс-службе суда.
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно.
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