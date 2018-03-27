В Карелии мужчина дважды пытался украсть из "Пятерочки" бутылку водки

Мужчина в Суоярвском районе Карелии получил условный срок за грабеж в "Пятерочке".

Как установил Суоярвский районный суд, в ноябре 2017 года мужчина находился в магазине "Пятерочка", похитил одну бутылку водки и скрылся. Благодаря слаженным действиям сотрудников полиции злоумышленник сразу был задержан.

Спустя месяц он вновь направился в тот же магазин, и при тех же обстоятельствах, вновь совершил аналогичное преступление. Предметом посягательства была все та же бутылка спиртного.

"В судебном заседании подсудимый вину в совершенном преступлении признал, в содеянном раскаялся, осознал неправомерность своих действий", - отметили в пресс-службе суда.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно.