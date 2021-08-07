Реклама
В Карелии продолжается регистрация кандидатов на выборах депутатов Законодательного собрания
Сегодня 10:59
Как будут голосовать в Карелии молодые избиратели (ВИДЕО)
Сегодня 10:22
Видеонаблюдение на выборах в Карелии будет организовано практически на всех участках
07.08.2021 13:05

В Карелии мужчина и женщина сгорели в квартире

Новости. Происшествия
16:22, 10 Августа 2021
фото: © Дмитрий Беркут/РИА Новости

Новости партнеров

В Медвежьегорске спасатели обнаружили два трупа в доме, в котором произошел пожар.

Трагедия произошла сегодня, 10 августа, информирует сообщество «ОПС Медгора». Пожар возник в квартире жилого двухэтажного деревянного дома по ул. Верхней в Медвежьегорске. В 14.45 диспетчеру пожарной охраны поступило сообщение о дыме, идущем из окна квартиры, расположенной на первом этаже.

Огонь тушили пожарные дежурного караула ПЧ-15 Медвежьегорска. К приезду спасателей жильцы дома самостоятельно эвакуировались. Тушение пожара затрудняла сильная задымленность в квартире. При проведении работ пожарные использовали аппараты для дыхания на сжатом воздухе. От пожарных автомобилей были проложены две рукавные линии, задействовано два ручных пожарных ствола.

В ходе разведки пожара в квартире были обнаружены тела мужчины и женщины. Общая площадь пожара составила около 20-30 квадратных метров. Огнем повреждены стены и потолок кухни, прихожей, частично комнаты.

В 15.10 была объявлена ликвидация пожара. Причины пожара устанавливаются.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.08.2021, 17:20
Названо время, когда гимнастка из Петрозаводска будет выступать на Олимпийских играх в Токио
05.08.2021, 15:14
В Карелии временно перекроют две федеральные трассы
06.08.2021, 15:53
Власти Петрозаводска требуют убрать торговую палатку с арбузами у железнодорожного перехода
04.08.2021, 06:40
Мертвую ряпушку выбросило на берег озера в Карелии (ВИДЕО)
07.08.2021, 15:42
Дети из Карелии госпитализированы в Краснодарском крае с кишечной инфекцией
08.08.2021, 14:14
Посетительница вотчины карельского Деда Мороза сравнила ее с концлагерем для животных

Чтиво

Сегодня 18:00
Без политики
Руководство по выбору и покупке колец с изумрудом
Изумруд — драгоценный камень из группы бериллов зеленого цвета всевозможнейших оттенков — от соломенного и травянистого до бирюзового и голубоватого.
Форелевод и владелец производства «Ягоды Карелии» стали лицами кампании Россельхозбанка в поддержку отечественных аграриев
09.08.2021 09:50
Строительная компании «Век»: признание на высшем уровне
05.08.2021 09:00
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»