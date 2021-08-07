В Карелии мужчина и женщина сгорели в квартире

В Медвежьегорске спасатели обнаружили два трупа в доме, в котором произошел пожар.

Трагедия произошла сегодня, 10 августа, информирует сообщество «ОПС Медгора». Пожар возник в квартире жилого двухэтажного деревянного дома по ул. Верхней в Медвежьегорске. В 14.45 диспетчеру пожарной охраны поступило сообщение о дыме, идущем из окна квартиры, расположенной на первом этаже.

Огонь тушили пожарные дежурного караула ПЧ-15 Медвежьегорска. К приезду спасателей жильцы дома самостоятельно эвакуировались. Тушение пожара затрудняла сильная задымленность в квартире. При проведении работ пожарные использовали аппараты для дыхания на сжатом воздухе. От пожарных автомобилей были проложены две рукавные линии, задействовано два ручных пожарных ствола.

В ходе разведки пожара в квартире были обнаружены тела мужчины и женщины. Общая площадь пожара составила около 20-30 квадратных метров. Огнем повреждены стены и потолок кухни, прихожей, частично комнаты.

В 15.10 была объявлена ликвидация пожара. Причины пожара устанавливаются.