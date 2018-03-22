В Карелии мужчина избил до смерти гуляющего по улице соседа

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В Петрозаводске перед судом предстанет 23-летний молодой человек, обвиняемый в причинении смерти местному жителю.
По версии следствия, 5 августа 2017 года обвиняемый в Петрозаводске находился в состоянии алкогольного опьянения и встретил возле дома пожилого соседа, к которому испытывал личную неприязнь. Обвиняемый увязался за мужчиной, напал на него и стал избивать руками, ногами и металлической тростью, которая была у потерпевшего. От полученных телесных травм мужчина скончался.
По ходатайству следователя, обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет, сообщили в пресс-службе Следкома Карелии.
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