В Карелии мужчина лишился мобильника после беседы с двумя оппонентами

Полицейские Пряжи установили подозреваемого в присвоении мобильного телефона.

В полицию Пряжинского района поступило заявление местного жителя о хищении мобильного телефона стоимостью свыше 6 700 рублей. Об этом сообщает МВД.

Как выяснилось, заявитель пришел на встречу со знакомым, с которым у него имелись личные разногласия. Тот явился не один, а с приятелем. После того, как конфликт был улажен, один из мужчин, ранее судимый 30-летний житель Чалны, попросил у заявителя телефон, якобы для совершения звонка. Однако, получив гаджет, возвращать его владельцу он не стал; скрылся, в течение нескольких дней находил различные предлоги для отказа в просьбах о возврате.

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого и изъяли телефон.

Возбуждено уголовное дела по части 1 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации («Присвоение или растрата»). Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее сообщалось, что в Карелии подозреваемый в краже мобильника спрятал добычу под матрасом.