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В Карелии мужчина на санках вывез из чужого сарая пакеты с гвоздями

Новости. Криминал
16:23, 09 Декабря 2021
фото: © userapi.com

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Житель Кондопоги поживился в сарае, располагающемся на дачном участке, на 8,5 тысяч рублей.

В кондопожскую полицию поступила информация о краже, совершённой с незаконным проникновением в помещение. Кража произошла в начале декабря на территории частного жилого сектора, расположенного в черте города, сообщили в МВД Карелии.

Как выяснилось. неизвестный, приметив пустующий дачный дом, перепрыгнул через ограду, затем сорвал навесной замок и проник в сарай. Обнаружив там санки, он погрузил на них шлифовальную машинку, домкрат, пакеты с гвоздями и скрылся. Причинённый владельцам похищенного имущества ущерб составил не менее 8 500 рублей.

Полицейские установили, что к краже причастен 41-летний ранее судимый местный житель. Он дал признательные показания и рассказал, что часть похищенного сбыл, а шлифовальную машинку хранил дома. Подозреваемый добровольно выдал инструмент правоохранителям.

В настоящее время в отношении кондопожанина возбуждено и расследуется уголовное дело. Максимальная санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее в Карелии рецидивист вывез на санках из гаража оборудование на 80 тысяч рублей.

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Комментарии

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2021-12-09 17:47:30
Он знает, что ему там будет лучше.
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