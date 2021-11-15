В Карелии мужчина на санках вывез из чужого сарая пакеты с гвоздями

Житель Кондопоги поживился в сарае, располагающемся на дачном участке, на 8,5 тысяч рублей.

В кондопожскую полицию поступила информация о краже, совершённой с незаконным проникновением в помещение. Кража произошла в начале декабря на территории частного жилого сектора, расположенного в черте города, сообщили в МВД Карелии.

Как выяснилось. неизвестный, приметив пустующий дачный дом, перепрыгнул через ограду, затем сорвал навесной замок и проник в сарай. Обнаружив там санки, он погрузил на них шлифовальную машинку, домкрат, пакеты с гвоздями и скрылся. Причинённый владельцам похищенного имущества ущерб составил не менее 8 500 рублей.

Полицейские установили, что к краже причастен 41-летний ранее судимый местный житель. Он дал признательные показания и рассказал, что часть похищенного сбыл, а шлифовальную машинку хранил дома. Подозреваемый добровольно выдал инструмент правоохранителям.

В настоящее время в отношении кондопожанина возбуждено и расследуется уголовное дело. Максимальная санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее в Карелии рецидивист вывез на санках из гаража оборудование на 80 тысяч рублей.