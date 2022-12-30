В Карелии мужчина на тюбинге вылетел под колеса автомобиля (ФОТО)

Еще одна авария с тюбингом произошла в Карелии, в Медвежьегорском районе.

По сообщению ГИБДД Карелии, в Медвежьегорском районе, недалеко от деревни Маслозеро, произошла авария с тюбингом. Последний был с помощью троса прицеплен к автомобилю Ford. Во время езды по дороге 33-летний водитель машины допустил занос, и тюбинг вынесло на встречную полосу, где он врезался в автомобиль ВАЗ.

Авария произошла 1 января в 14.00. В результате ДТП был травмирован катавшийся на тюбинге 33-летний мужчина. По факту аварии проводится проверка.

Ранее, также 1 января, п Прионежском районе произошло ДТП с участием подростков-одногодок и тюбинга.