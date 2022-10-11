В Карелии мужчина не смог провезти краденый металлолом мимо сотрудников ГИБДД

В Кондопожском районе расследуется уголовное дело о хищении металлолома, сообщили в МВД Карелии.

Ранее судимый 49-летний житель Кондопожского района проник в заброшенное здание, где ранее размещалось промышленное предприятие, и похитил находившийся там металлолом. Чтобы вывезти похищенное, мужчина специально нанял микроавтобус.

Однако план не удался – сотрудники ГИБДД заинтересовались происхождением груза и остановили машину. Похититель попытался обмануть автоинспекторов, но его доводы не нашли подтверждения. После чего его доставили в отдел полиции и передали сотрудникам уголовного розыска, которые и установили обстоятельства произошедшего.

Собственник металлолома, узнав о пропаже, написал заявление о краже. Стоимость вывезенного металлолома превысила 10 тысяч рублей.

Сейчас дело расследуется, подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.