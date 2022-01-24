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В Карелии мужчина напрасно вынес двери из расселяемого аварийного дома

Новости. Криминал
09:44, 25 Января 2022
фото: © pixabay.com / lechenie-narkomanii

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Житель Кемского района стал фигурантом уголовного дела, позарившись на вещи, оставленные переселенцами из аварийного жилья.

В полицию поступила информация о незаконном проникновении в одну из квартир дома, находившегося в стадии расселения. Владелец успел переехать на новый адрес, но часть вещей не перевез. Когда он за ними вернулся, обнаружил, что пропали две новые межкомнатные двери, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские установили, что к краже причастен 40-летний местный житель, у которого ранее проблем с законом не возникало.

Подозреваемый признался, что в квартиру залез через окно. Он знал, что жильцы уже покинули аварийный дом, и решил посмотреть, что после них осталось. Мужчине приглянулись два дверных полотна, он унес их с собой и в дальнейшем установил в своей квартире. По факту кражи возбуждено и расследуется уголовное дело.

Ранее сообщалось, жители Карелии страдают от воровства канализационных люков.

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Комментарии

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