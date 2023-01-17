В Карелии мужчина не застал дома приятеля и решил обворовать его

В Сортавале полицейские раскрыли квартирную кражу.

В сортавальскую полицию поступило заявление о краже. Мужчина, несколько дней отсутствующий дома, обнаружил, что его обворовали. Он остался без телевизора, приставки и телевизионной антенны. Ущерб составил 4 000 рублей, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские установили подозреваемого. Им оказался 54-летний житель Сортавалы, он признал вину, раскаялся в содеянном. По его словам, он решил навестить приятеля, но не застал его дома. Тогда мужчина проник в квартиру, похитил имущество и отнёс в свою квартиру. Сбывать его не планировал, собирался пользоваться техникой самостоятельно.

Похищенное имущество изъято и будет возвращено владельцу. Возбуждено и расследуется уголовное дело о краже с незаконным проникновением в жилище.