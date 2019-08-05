В Карелии мужчина обокрал подростка в его же квартире

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Мужчина хотел утолить жажду, а в итоге отобрал у подростка телефон, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.
Днём 2 августа правоохранителям Костомукши поступила ориентировка о грабеже: у подростка прямо в квартире отобрали смартфон.
Злоумышленник позвонил в дверь и попросил воды, а закончилось тем, что он угрозами заставил юношу отдать гаджет.
О случившемся сообщила мать, ущерб она оценила в 10 тысяч рублей.
Личность подозреваемого была установлена. Сотрудники вневедомственной охраны отработали территорию, и подозреваемый, ранее судимый 44-летний мужчина, был задержан около торгового центра на бульваре Лазарева.
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