В Карелии мужчина перепутал в магазине аппарат для считывания штрихкода с крутым гаджетом и украл

В Кемском районе мужчина нашел в холодильнике забытый продавцом аппарат для считывания штрихкода и украл его, подумав, что это телефон, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кемского района о краже терминала сбора данных сообщил представитель магазина. Ущерб от хищения мини-компьютера для считывания штрихкодов и учёта товаров составил 15 тысяч рублей.

При просмотре видеозаписей, полицейские выяснили, что посетитель магазина, приехавший на велосипеде, похитил терминал, который был оставлен продавцом в холодильнике с полуфабрикатами.

Методом личного сыска сотрудники уголовного розыска установили личность 53-летнего подозреваемого. Мужчина сразу сознался в содеянном и рассказал, как совершил преступление. С его слов, в тот день он выпил спиртное и хотел купить еще. Живет он от магазина далеко, поэтому поехал на велосипеде. Выбрав алкоголь, он подошел к холодильнику с полуфабрикатами. Там и увидел, как ему показалось, крутой смартфон: с большим экраном, камерой и фонариком. Тогда он решил похитить его и подарить своему товарищу, у которого телефона не было. Оплатив покупки, он поехал к другу, продолжать праздник.

Когда оперативники спросили его про похищенное, мужчина радостно сообщил, что подарил телефон другу. При проверке информация не подтвердилась, полицейские выяснили, что мужчина забыл про терминал и он так и остался лежать у него в сумке. Обнаружив похищенное, кемлянин его добровольно выдал правоохранителям.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.