В Карелии мужчина получил три года колонии за незаконно вырубленный лес

Своими незаконными действиями начальник лесного отдела фирмы нанес ущерб бюджету страны в размере почти 10 млн рублей.

Костомукшский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении начальника лесного отдела ООО НПО "ФинТек".

Как установлено в ходе судебного разбирательства, мужчина составил от имени арендатора лесную декларацию и другие документы, дающие право на рубку леса в квартале Костомукшского участкового лесничества, произвел отвод предназначенной в рубку древесины, а затем передал его подрядной организации. Ее работники произвели незаконную сплошную рубку лесных насаждений в объеме 739,2 кубических метра.

Преступные действия начальник отдела совершил в период с весны 2017 года по весну 2018 года. Фигурант дела не имел права на заготовку древесины в указанном месте. Лес в квартале Костомукшского участкового лесничества арендовало ООО "Олонецкое ЛПХ" у Российской Федерации.

Суд установил, что целью фигуранта дела являлось использование заготовленной древесины для извлечения прибыли.

В итоге его действиями был причинен материальный ущерб Российской Федерации на общую сумму 9 903 432 рублей, что является особо крупным размером.

Приговором суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.260 УК РФ и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности, имеющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции на государственной службе, в органах местного самоуправления и в коммерческих организациях, связанные с лесным надзором и разработкой лесных ресурсов сроком два года.

Судом апелляционной инстанции приговор суда оставлен без изменения и вступил в законную силу.