В Карелии мужчина попал под машину, которую пытался остановить

В Лахденпохье мужчина не рассчитал силы и попал в больницу.

В городе Лахденпохья 51-летний мужчина попал под машину, когда пытался её остановить, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

По предварительным данным, несмотря на то, что 49-летний водитель был в машине, автомобиль KIA сам начал движение и наехал на припаркованную рядом машину LADA.

Пешеход попытался остановить катящийся автомобиль, но получил травмы.

Мужчину госпитализировали. На данный момент проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошелшего.

Напомним, что ранее водитель без номеров устроил ДТП в центре города Сортавала.