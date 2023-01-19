В Карелии мужчина после обеда припомнил жене обиду и приставил к ее горлу нож

Житель Питкяранты решил припугнуть супругу, угрожай ей убийством.

В Питкяранте ранее несудимый 42-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела. Как рассказали в МВД Карелии, в обеденное время он, употребив алкоголь, припомнил супруге обиду: сильная ревность вызвала в нём мысль припугнуть вторую половину. Угрожая ей убийством, он, как установили полицейские, приставил к её шее нож и надавил лезвием так, что образовалась рана. Женщина позвонила родственнику и пожаловалась на мужа. Последний вызвал полицию и медицинскую помощь.

Было установлено, что повреждение на шее женщины не привело и расценивается как не причинившее вреда здоровью.

В настоящее время собранные дознавателями доказательства по уголовному делу легли в основу обвинительного акта, который направлен в надзорный орган для утверждения.

Ранее сообщалось, в Карелии женщина провела спутнику жизни ножом по животу и стала фигуранткой уголовного дела.