Житель Карелии увлекся онлайн-игрой и лишился около полумиллиона рублей

Житель Медвежьегорского района хотел помочь новому другу из сетевой игры, в итоге потерял 460 тысяч рублей.

Житель Медвежьегорского района был обманут на сотни тысяч рублей в онлайн-игре. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Мужчина познакомился с другим пользователем в сетевой игре. Новый знакомый быстро вошел в доверие. В скором времени онлайн-друг стал одалживать деньги, чтобы развивать своего персонажа в игре. В дальнейшем просьбы повторялись, но уже под разными предлогами, а суммы увеличивались.

По словам пострадавшего, эта схема использовалась целый месяц. Почти дойдя до полумиллионного долга, онлайн-друг исчез. Пострадавший потерял 460 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.