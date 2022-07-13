В Карелии мужчина предложил прохожей донести до квартиры сумки, а затем изнасиловал ее

Житель Сегежского района обвиняется в изнасиловании и насильственных действия сексуального характера, сообщили в Следкоме Карелии.

В Сегежском районе возбуждены два уголовных дела в отношении 29 – летнего местного жителя.

По данным следствия, в июле в поселке в Сегежском районе мужчина под предлогом помочь женщине поднять сумки проник в ее квартиру. Там он на нее напал и угрожая убийством, применяя физическую силу, изнасиловал. Насильник пригрозил своей жертве убийством в случае ее обращения в правоохранительные органы.

Следователи следственного отдела во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска в короткие сроки смогли установить личность мужчины и задержать его. Им оказался ранее судимый местный житель, который весной прошлого года освободился из мест лишения свободы.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следователи проводят следственные действия, назначены судебные экспертизы для установления всех обстоятельств, совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, в Карелии в 11 раз выросло число изнасилований.