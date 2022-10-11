В Карелии мужчина пришел на заправку за мороженым, а ушел с чужим смартфоном

Полицейские установили подозреваемого в краже смартфона, сообщили в МВД Карелии.
Сотрудники уголовного розыска Сортавальского района установили подозреваемого в краже смартфона. Им оказался ранее несудимый 60-летний местный житель.
Мужчина пришел на автозаправку, чтобы купить мороженое. На стеклянной крышке холодильника он обнаружил бесхозный смартфон. Мобильный телефон, который оставила сотрудница заправки, мужчина забрал с собой.
По факту происшествия возбудили уголовное дело.
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