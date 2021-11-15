890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Поезд несколько километров протащил застрявшую легковушку (ФОТО и ВИДЕО)
25.11.2021 20:30

В Карелии мужчина проучил сожительницу, заложив понарошку бомбу в концертном зале

Новости. Криминал
15:51, 26 Ноября 2021
фото: © freepik

Новости партнеров

Житель Костомукши отправится на 3,5 года в колонию за ложное сообщение о бомбе в культурно-спортивном центре и удар бутылкой по голове сожительницы.

По сообщению МВД Карелии, суд признал 46-летнего костомукшанина виновным в совершении двух преступлений. Так, в мае подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя дома, из хулиганских побуждений позвонил в дежурную часть полиции и сообщил о подозрительном предмете в одном из культурно-спортивных центров города. На место незамедлительно прибыли наряды патрульных служб, следственно-оперативная группа. Здание обследовали кинологи со служебными собаками. Информация об угрозе не подтвердилась. В дальнейшем фигурант признался, что совершил звонок умышленно. Его сожительница ушла на концерт, перестала отвечать на звонки, и он захотел ее проучить.

В следующем преступном эпизоде та же женщина фигурирует в качестве потерпевшей стороны. В один из дней она находилась с гражданским супругом дома и распивала с ним спиртное. В ходе возникшей ссоры мужчина схватил со стола бутылку и нанес ей удар по голове, а затем бросил в спину осколок. Полученная травма была квалифицирована как лёгкий вред здоровью.

Свою вину в совершении преступлений обвиняемый полностью признал. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на три года и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Ранее сообщалось, пьяный житель Прионежского района зарезал соседа, у которого обнаружил свою сожительницу.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Добрый день
2021-11-26 16:28:48
Дебилы есть везде,но "мы" здесь мировые лидеры....начиная от массовых драк мигрантов,кончая: бутылкой по голове!
кир
2021-11-26 16:20:57
Достали уже - страшные люди, страшная страна. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.11.2021, 16:10
ГИБДД отказывается регистрировать авто с допоборудованием даже от официальных дилеров
20.11.2021, 14:56
«Каждый, у кого есть балкон, должен взять хотя бы одну бездомную кошку»
21.11.2021, 13:20
На трассе «Сортавала» из багажника машины вывалился труп с отрезанной головой
19.11.2021, 12:50
«Никаких подушек безопасности»: представители бизнеса в Карелии за тотальное введение QR-кодов
24.11.2021, 16:34
Водитель вышел из фургона в Петрозаводске и, шатаясь, упал на снег (ВИДЕО)
21.11.2021, 15:12
«Домики для бомжей и крыс»: новые закрытые постройки для сбора мусора возмутили жителей Петрозаводска

Аналитика

Сегодня 17:08
Капитал
«Клиники на Чайкиной»: как получить QR-код по результатам теста
Для получения QR-кода после выздоровления, необходимо не только обратиться к врачу, но и иметь подтверждение заболевания по результатам проведенных тестов на новую коронавирусную инфекцию COVID-19.
Бюджет Петрозаводска сохранит социальную направленность
Сегодня 12:13
Чичин в розыске 1
25.11.2021 15:49
«Давайте следить за качеством воды вместе»
25.11.2021 08:10
Дмитрий Фабрикантов: «Нужно отталкиваться от потребностей людей»
24.11.2021 10:33
Вся аналитика

Чтиво

25.11.2021 15:11
Личное мнение
«Антиваксеры» как новые «внутренние враги» 5
Зачем Росздравнадзор решил выявлять в соцсетях противников вакцинации?
Вы уволены! 8
23.11.2021 14:01
Тайна ванной комнаты 3
19.11.2021 10:30
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»