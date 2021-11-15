В Карелии мужчина проучил сожительницу, заложив понарошку бомбу в концертном зале

Житель Костомукши отправится на 3,5 года в колонию за ложное сообщение о бомбе в культурно-спортивном центре и удар бутылкой по голове сожительницы.

По сообщению МВД Карелии, суд признал 46-летнего костомукшанина виновным в совершении двух преступлений. Так, в мае подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя дома, из хулиганских побуждений позвонил в дежурную часть полиции и сообщил о подозрительном предмете в одном из культурно-спортивных центров города. На место незамедлительно прибыли наряды патрульных служб, следственно-оперативная группа. Здание обследовали кинологи со служебными собаками. Информация об угрозе не подтвердилась. В дальнейшем фигурант признался, что совершил звонок умышленно. Его сожительница ушла на концерт, перестала отвечать на звонки, и он захотел ее проучить.

В следующем преступном эпизоде та же женщина фигурирует в качестве потерпевшей стороны. В один из дней она находилась с гражданским супругом дома и распивала с ним спиртное. В ходе возникшей ссоры мужчина схватил со стола бутылку и нанес ей удар по голове, а затем бросил в спину осколок. Полученная травма была квалифицирована как лёгкий вред здоровью.

Свою вину в совершении преступлений обвиняемый полностью признал. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на три года и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Ранее сообщалось, пьяный житель Прионежского района зарезал соседа, у которого обнаружил свою сожительницу.