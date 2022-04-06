В Карелии мужчина пытался похитить из магазина заколки для волос

В Росгвардии сообщили о борьбе с нарушителями, пытающимися украсть магазинный товар.

В выходные дни сотрудники Росгвардии несколько раз выезжали в торговые заведения Карелии. Все правонарушения были совершены в вечернее и ночное время, сообщили в ведомстве.

Дважды была нажата тревожная кнопка в одном из гипермаркетов Петрозаводска. Росгвардейцы задержали 39-летнюю женщину, которая совершила порчу товара стоимостью более 2500 рублей. Также был задержан 46-летний петрозаводчанин. Горожанин без оплаты пронес мимо кассы заколки для волос.

Сотрудники Кемского отдела вневедомственной охраны выезжали на сработку сигнализации в сетевые магазины. По записям видеокамер было установлено, что неизвестный гражданин вынес из магазина Беломорска две бутылки элитного алкоголя и скрылся с места происшествия. Нарушителя обнаружили при обследовании близлежащей территории. А в Кеми росгвардейцы задержали несовершеннолетнюю, которая также попалась на хищении товара.

Все нарушители были переданы полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что пьяный житель Карелии матом защищал украденное пиво от продавцов.